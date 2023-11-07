В Минэнерго рассказали, кого коснется рост тарифов на электроэнергию

Изменение стоимости при возможном внедрении дифференцированных тарифов коснется лишь граждан, потребляющих электроэнергию существенно выше среднего значения по региону, заявил замминистра энергетики Павел Сниккарс. Российская газета

Он отметил, что возможное внедрение дифференцированных тарифов принимается решением соответствующего региона РФ самостоятельно с оценкой последствий, в том числе исходя из защиты социально значимых категорий граждан. ТАСС

Сниккарс подчеркнул, что «меры поддержки граждан в части субсидирования по электрической энергии необходимо делать более адресными для нуждающихся категорий». Деловая газета "Взгляд"