Минфин поддержал электронный перевод ценных бумаг между брокерами

Министерство финансов поддержало поправки в законопроект «О рынке ценных бумаг», который позволит в электронном виде передавать сведения о ценных бумагах клиента от одного брокера к другому, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Согласно предложенным поправкам, брокер будет обязан передать сведения о клиенте и его тратах на покупку и хранение ценных бумаг другому профучастнику не позднее 30 дней со дня получения заявления от клиента. Нынешнее законодательство не позволяет инвесторам оперативно решать вопрос с переводом бумаг.

«Непосредственное взаимодействие между профессиональными участниками рынка ценных бумаг при передаче информации увеличит скорость ее обработки и снизит издержки финансовых организаций и их клиентов, что будет способствовать повышению удовлетворенности розничных инвесторов от совершения операций на фондовом рынке», — говорится в проекте отзыва правительства, подготовленном Минфином.