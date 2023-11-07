Адвокат рассказала, как добиться увеличения пенсии

Одна из главных причин неправильного начисления пенсий коренится в ошибках при заполнении трудовых книжек. И если расчеты оказались неправильными, то пенсия может быть назначена меньше, чем она должна быть. Эту оплошность необходимо исправить.

"В первую очередь, необходимо вспомнить свою трудовую биографию и подумать, почему часть трудового стажа оказалась неучтенной. Например, если вы были в отпуске по уходу за ребенком, то он учитывается как трудовой стаж, но надо предоставить свидетельства о рождении детей", - пояснила "Российской газете" адвокат Ксения Айрапетова.

Если выяснилось, что Соцфонд не получил определенные документы о вашем трудовом стаже, попытайтесь раздобыть их самостоятельно, уточнила юрист. Для этого нужно обратиться в те структуры, которые могут располагать информацией о вашей трудовой деятельности или иной деятельности, которая засчитывается в качестве трудового стажа.

"После того, как вы соберете необходимые документы, надо подать заявление в Соцфонд о перерасчете трудового стажа и полагающихся пенсионных выплат",- добавила она.