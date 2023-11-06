Эксперт рассказала, стоит ли ждать подорожания мандаринов к Новому году

Эксперт Козий рассказала, стоит ли ждать подорожания мандаринов к Новому году
До конца года россиянам скорее всего не стоит опасаться дальнейшего роста цен на традиционный новогодний фрукт мандарины. Такую точку зрения высказала "РГ" генеральный директор агентства Fruitnews Ирина Козий.
По ее словам, обычно к Новому году мандарины, напротив, дешевеют. Дело в том, что примерно до ноября в Россию поставляется урожай из Южного полушария (в основном, из ЮАР и стран Южной Америки) - транспортные расходы больше и, значит, фрукты выходят дороже. А с ноября на российский рынок начинают поступать мандарины из Северного полушария.
При этом главным поставщиком является Турция - на ее долю приходится более 50% всего импорта мандаринов в Россию. Именно турецкие поставщики заместили попавший под контрсанкции импорт из Испании и снижающиеся поставки из Марокко, говорит Козий.
Другие страны - Пакистан, Египет, Абхазия - поставляют в Россию относительно небольшие объемы. Например, из Абхазии обычно завозят 20-60 тыс. тонн в год, тогда как общий объем импорта мандаринов в Россию составляет около 900 тыс. тонн в год, подсчитывает эксперт. В Россию также привозят мандарины (это фрукты высокого ценового сегмента) из Израиля, но их доля на российском рынке не превышает 1%. При этом, по словам Козий, в первые дни после обострения израильско-палестинского конфликта были опасения, что импорт может нарушиться, но поставки сохранились.
В России мандарины выращивают в незначительных количествах (менее 3 тыс. тонн) в небольших садах в районе Сочи и в Дагестане. Объемы мизерные, на общую статистику они не влияют.
Традиционно в сравнении с летним периодом к зиме мандарины снижаются в цене на 20-25%. Но в этом году вряд ли такая динамика возможна, считает Козий. К концу октября в сравнении с тем же периодом прошлого года минимальные цены на мандарины в магазинах выросли примерно на 50%. Причина - в ослаблении рубля. Но, если не произойдет резкого обвала курса рубля, дорожать мандарины к Новому году уже вряд ли будут, прогнозирует эксперт.