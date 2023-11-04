Глава ЦБ озвучила позицию по выплате пенсий и зарплат в цифровых рублях

Выплата денежных средств россиянам в цифровых рублях будет осуществляться только на добровольной основе, рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она добавила, что граждане страны смогут сами выбирать, в какой форме получать выплаты, пишет РИА «Новости».

Журналисты спросили главу ЦБ о том, как с учетом введения цифрового рубля, государство будет выплачивать пенсии, зарплаты, стипендии. Они поинтересовались тем, переведет ли государство бюджетников на цифровой рубль в обязательном порядке, либо они смогут решать, в какой форме получать выплаты.

«Конечно, добровольно, только добровольно. Это наша позиция», — подчеркнула Набиуллина.

Председатель ЦБ напомнила, что ранее власти внедрили по всей стране карты «Мир». Пенсионерам, добавила она, предоставили выбор — получать пенсии наличными на почте или написать заявление с просьбой перечислять деньги на карточный счет.