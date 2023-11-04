В социальном фонде объяснили, как можно увеличить пенсию
В Социальном фонде России рассказали, какие обстоятельства могут повлиять на увеличение уже начисленной страховой пенсии.
Во-первых, пенсионер может обратиться за перерасчетом, если у него появились документы, которыми подтверждается стаж после дня назначения пенсии или права на учет "нестрахового" периода до дня ее назначения.
Во-вторых, если после дня назначения пенсии выросло число нетрудоспособных членов семьи на иждивении пенсионера.
В-третьих, если выработался нужный стаж в сельской местности, районах Крайнего Севера или приравненных к нему территориях.
В-четвертых, если изменилась категория получателя страховой пенсии по случаю потери кормильца - ребенок потерял второго родителя.
И в-пятых, если человек постоянно проживал на территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей, и ему была назначена пенсия до 01.03.2023 года.
Подать заявление на перерасчет пенсии можно непосредственно в клиентскую службу Социального фонда России, через портал госуслуг, в МФЦ или по почте.
Впрочем, в некоторых случаях перерасчет сделают беззаявительно. Например, если изменилась категория получателя страховой пенсии по случаю потери кормильца или выработался нужный стаж на северных территориях, уточняют в пресс-службе социального фонда.
Уточняется, что если пакет документов предоставлен целиком, заявление рассматривается 5 дней, а перерасчет сделают с 1 числе следующего месяца. Если же понадобится делать межведомственные запросы или человеку придется доносить недостающие документы, рассмотрение заявления может растянуться до 3 месяцев.