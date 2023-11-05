Настойчивый мошенник позвонил жертве более 1,1 тысячи раз за семь минут

Самый настойчивый мошенник октября сделал 1145 попыток дозвониться абоненту "Билайн" за семь минут. Об этом сообщил РИА Новости директор по управлению уровнем фрода ПАО "Вымпелком" Петр Алферов.

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По его словам антифрод-система "Билайна" в течение второго осеннего месяца позволила защитить от телефонных мошенников более 34 тыс. абонентов. Эксперт обратил внимание, что самая долгая "атака" злоумышленников в октябре длилась семь минут.

"За это время мошенник пытался дозвониться до клиента 1145 раз, но так и не смог", - рассказал Алферов.

Он пояснил, что при мошеннической атаке происходит автоматический дозвон до абонента с перебором подставных номеров. Чаще всего мошенники переключаются на нового клиента, но иногда испытывают защиту на прочность.

Алферов подчеркнул, что технологически телефонные сети выдерживают такое количество одновременных запросов на установление соединений и в нормальной ситуации оператор установит первое соединение, а все остальные получат ответ "занято". Но в случае с мошенническим звонком система сразу "отбивает" все попытки дозвониться.