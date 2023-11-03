Экономист раскрыл причины роста количества должников по кредитам

Рост количества должников по кредитам в России связан с низкими доходами россиян, заявил экономист, аналитик Николай Кульбака. Комментируя ситуацию «360», эксперт отметил, что еще одной серьезной причиной является очень высокая финансовая неграмотность. По его словам, бороться с этой ситуацией сложно из-за данных факторов.

© News.ru

У нас огромное количество людей, которые являются должниками <...> их количество растет, к сожалению, и бороться с этим очень сложно, потому что здесь складываются две вещи: крайне низкие доходы у людей и очень высокая финансовая неграмотность, — пояснил Кульбака.

Экономист подчеркнул, что повышение кредитной ставки никак не изменит ситуацию — процент людей, которые берут в долг у финансовых организаций, не снизится. Он уточнил, россияне берут кредиты, потому что им просто не хватает денег на жизнь. По его словам, закредитованность, как и количество должников продолжат расти.

Людям же надо на что-то жить. Поскольку доходы у людей не растут, то тенденция будет к росту задолженности, — заключил эксперт.