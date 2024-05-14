В Минсельхозе намерены ускорить импортозамещение в производстве семян

В Министерстве сельского хозяйства намерены уделить особое внимание поддержке отечественной селекции и семеноводства и переориентировать меры господдержки на российские разработки в этой сфере. Об этом сказала кандидат на пост министра сельского хозяйства Оксана Лут на пленарном заседании Госдумы 14 мая.

Для сохранения достигнутых результатов в сфере импортозамещения Минсельхозу предстоит в ближайшее время решить немало задач, сказала Лут. Так, по ее словам, в данный момент необходимо развивать отечественное семеноводство и селекцию.

«Сегодня мы стимулируем эту работу через меры поддержки, укрепление научной базы и диалог с бизнесом, чтобы изначально наши семена отвечали рыночным требованиям», — сказала кандидат на пост главы Минсельхоза.

Далее необходимо развивать отечественные генетические ресурсы, добавила Лут.