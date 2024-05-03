В Башкирии создадут импортозамещающее производство фосфорной кислоты

Производство фосфорной кислоты появится в Мелеузовском районе Башкирии к концу 2025 года.

Инвестиции в импортозамещающий проект составят почти 2 млрд рублей, сообщила пресс-служба главы республики по итогам заседания инвесткомитета региона.

"О проекте строительства в Мелеузовском районе предприятия по выпуску фосфорной кислоты рассказал исполнительный директор ООО "Башкирская фосфатная компания" Сергей Куликов. Новое предприятие зарегистрировали на территории региона в 2023 году. В импортозамещающее производство планируют вложить 1,9 млрд рублей с созданием к концу 2025 года 150 новых рабочих мест", - сказано в сообщении.

Для производства подобрана потенциальная площадка, подготовлена проектная документация. Проект получил статус приоритетного, инвестору возместят часть затрат на строительство технологического комплекса. Администрация Мелеузовского района также окажет содействие в оформлении земельного участка.