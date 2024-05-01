Экономист объяснил, каким должно быть импортозамещение в России

Производство такой продукции нашей стране невыгодно. На этом рынке лидируют Китай, Бангладеш и Пакистан, отметил директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Есть какие-то импортозамещения, но изначально, когда в 2022 году все бредили импортозамещением, я всегда скептически к этому относился, потому что это годы на создание заводов и потом опять же стоимость труда. Поэтому если мы живём в условиях открытого рынка, а мы живём в правилах ВТО, из которого мы не вышли, всегда китайцы, пакистанцы, Бангладеш российский ширпотреб задавят. Поэтому ориентироваться на российский ширпотреб не стоит. А надо производить то, что нам необходимо. Мы можем произвести всё, что угодно. Мы можем произвести очень хороший автомобиль, очень хороший смартфон, но эти смартфоны будут безумно дорогими. Массовые товары такого массового назначения в нашей стране неэффективно производятся, просто потому что у нас маленький рынок. Мы можем производить товары, если мы говорим о продаже на весь мир, а на весь мир, просто из-за того, что мы отстали от всего остального мира, продавать мы не можем. То есть нужны очень большие деньги для того, чтобы создать такие производства. Большие деньги — это большие риски. Правительство на это не идёт».

Ранее Герман Клименко заявил о невозможности полного импортозамещения электроники в РФ. По его словам, отечественные производители пока не готовы к массовому выпуску техники для потребительского рынок.