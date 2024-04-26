Матвиенко призвала наладить выпуск отечественного питания для детей до года

В России следует наладить выпуск отечественного питания для детей до года. К этому призвала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей в пятницу.

В стране пора разобраться с обеспечением детским питанием, подчеркнула она. На фоне того, что немодным стало грудное вскармливание, молодых мам подсаживают на дорогие импортные смеси, констатировала спикер.

«Одна банка детского питания стоит пять тысяч рублей. Хватает ее на неделю. Двадцать тысяч рублей в месяц только на это, не считая других потребностей», — возмутилась Матвиенко.

Также нужно разобраться с молочными кухнями в стране, которые на сегодняшний день сохранились только в 21 субъекте РФ, добавила глава Совфеда.