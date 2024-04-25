В Подмосковье запустят ещё 120 проектов импортозамещения

В Московской области планируют запустить ещё около 120 проектов импортозамещения, заявила зампред правительства региона Екатерина Зиновьева.

Об этом сообщает 360.ru.

«Запуск этих проектов сможет создать почти 11 тыс. новых рабочих мест для жителей региона. Объём инвестиций превысит 105 млрд рублей. Эти проекты планируют реализовать в таких отраслях, как машиностроение, металлургия, лёгкая и пищевая промышленность и другие», — сказала Зиновьева.

Данные о поддержке бизнеса доступны на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ознакомился с работой импортозамещающего предприятия во время поездки в Каневской район.