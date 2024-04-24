Ростех импортозаместит части приборов машинного зрения

На выставке «Связь-2024» холдинг «Росэлектроника», который относится к Ростеху, представил новые образцы электронных компонентов, разработанных в рамках программы импортозамещения. Изделия предназначены для использования в радиолокации, телекоммуникациях, авиации, криптозащите, машинном зрении и лазерной дальнометрии.

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Предприятие «Оптрон» продемонстрировало широкий ассортимент диодов различных типов, используемых в радиостанциях, аппаратуре шифрования сигналов и других устройствах. Также были представлены лавинные фотодиоды, применяемые в машинном зрении и оптоволоконной телекоммуникации.

Гетероструктуры на основе полупроводниковых материалов A3B5, используемые для изготовления лазерных диодов и фотоприемников, также были продемонстрированы. «Оптрон» обладает технологией выращивания гетероструктур и собственной производственной линией для их серийного выпуска.

Концерн «Созвездие» представил серийные образцы гражданских радиостанций стандарта DMR. Устройства способны выполнять различные функции, включая голосовые вызовы, отправку текстовых сообщений и отслеживание координат абонентов. Радиостанции полностью совместимы с оборудованием других производителей и имеют высокий уровень защиты от прослушивания.