Путин поручил разработать дополнительные меры поддержки аграриев

Президент Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры поддержки аграриев. Список поручений опубликован на сайте Кремля.

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Кабмин должен будет рассмотреть вопрос увеличения объема финансирования мероприятий по льготному инвестиционному кредитованию сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Кроме того, правительство изучит возможность расширения поддержки субъектов малого предпринимательства, строительства объектов для переработки и хранения сельскохозяйственной продукции и развития инфраструктуры для ее экспорта.

Глава государства поручил кабмину и ЦБ сделать кредиты для аграриев более доступными, прежде всего в новых регионах.

Согласно документу, правительство также должно обеспечить сельскохозяйственных товаропроизводителей бензином и дизельным топливом в необходимом объеме, в том числе в целях проведения сезонных полевых работ.