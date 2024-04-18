«Северсталь» предлагает свои импортозамещающие IT-разработки заказчикам в промышленности

"Северсталь" представила системы управления производством "MES металлургия" и "IPS производственное планирование" в ходе демодня индустриального центра компетенций (ИЦК) "Металлургия". Они обладают статусом особо значимых проектов и создаются под контролем Минпромторга и Минцифры при финансовой поддержке фонда Сколково.

Компания уже готова предлагать их потенциальным заказчикам в сфере промышленности, говорится в сообщении "Северстали".

"MES металлургия" и "IPS производственное планирование" сочетают в себе опыт бизнеса в области планирования производства и управления им, а также экспертизу IT-функции "Северстали" в разработке и поддержке тяжелых промышленных систем. Оба продукта мы уже сейчас готовы предлагать потенциальным созаказчикам из разных отраслей - пока в ограниченном функционале версии 1.0, но в 2025 году мы рассчитываем вывести на рынок полноценные решения", - приводятся в сообщении слова директора по информационным технологиям "Северстали" Сергея Дунаева.

У каждого из этих продуктов есть утвержденная дорожная карта развития до 2026 года, отметил он.

Компания показала первую версию системы "IPS производственное планирование". Это модульная кросс-индустриальная система, которая помогает строить прогнозы, оптимизировать цепочки поставок, планировать продажи. При ее внедрении прогнозные показатели качества планирования предприятий могут вырасти до 10%, ручные операции могут быть сокращены до 50%, по итогам можно достичь увеличения показателей плановой EBITDA на 5-7%. В 2025 году на ЧерМК "Северстали" иностранная система интегрированного планирования будет заменена на систему "IPS производственное планирование" в части процессов оперативного планирования, отметили в "Северстали".

Система "MES металлургия" позволяет анализировать, синхронизировать и координировать выпуск продукции на разных участках и переделах металлургической компании. "Северсталь" планирует создать типовые "коробочные" сборки "MES металлургия" для сталеплавильного, прокатного, трубного производств и предлагать эти решения в смежные отрасли промышленности, добавили в компании.