Российский антивирус «Мультисканер» презентуют странам БРИКС

Разрабатываемый в РФ сервис "Мультисканер", который заменит VirusTotal, принадлежащий компании Google, презентуют странам БРИКС.

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Об этом сообщил советник по стратегии АНО "Национальный технологический центр цифровой криптографии" Петр Ганелин в ходе 11-го Южного форума информационной безопасности "Инфофорум-Сочи".

"Мы создаем свой отечественный национальный продукт "Мультисканер". Параллельно [сервис] будет презентован странам БРИКС. Этот сервис не будет уступать международным сервисам и позволит гражданам и организациям проверять свои файлы на предмет вредоносного программного обеспечения. В дальнейшем криптографические метки будут присваиваться проверенным файлам", - сказал Ганелин.

По словам советника по стратегии национального технологического центра цифровой криптографии, в перспективе планируется выход российского антивируса на международный уровень. Программа предусматривает систему мониторинга и анализа кибератак, а также механизмы быстрого реагирования на них.

Новый сервис, по словам Ганелина, станет альтернативой VirusTotal, принадлежащий компании Google, в том числе в зарубежных странах.

"Невзирая на штрафы в миллиарды долларов [Google], все равно не может преодолеть свой интерес к чужим секретам. То есть отправлять файлы для антивирусной проверки уважаемой компании, ну, наверное, не очень хорошо. Тем более во многих странах деятельность этой компании всячески ограничивается, в частности, в странах БРИКС, некоторых", - уточнил советник по стратегии национального технологического центра цифровой криптографии.

О форуме

11-й Южный форум информационной безопасности "Инфофорум-Сочи" проходит в Сочи с 15 по 18 апреля. Центральной темой мероприятия в этом году является обсуждение перспективы создания программы развития технологий цифровой безопасности до 2030 года. Участниками являются руководители и представители федеральных органов исполнительной власти, администраций российских регионов, ведущих российских IТ-компаний, учреждений науки и образования. Национальный форум информационной безопасности "Инфофорум" - одно из центральных ежегодных IТ-мероприятий в РФ. Форум проводится с 2001 года, инициаторами его проведения выступили аппарат Совета безопасности РФ и думский комитет по безопасности, он стал первым отечественным мероприятием в сфере информационной безопасности. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.