В России подчеркнули важность импортозамещения

Реализовать экономический потенциал страны можно благодаря развитию импортозамещения. Об этом заявил академик Российской академии наук (РАН) Роберт Нигматулин в беседе с «Царьградом».

По его словам, собственное производство является одним из условий экономического роста любого государства. Академик напомнил, что долгое время Россия даже гвозди приобретала за рубежом.

Нигматулин подчеркнул, что в экономических вопросах стоит учиться у стран Запада. В качестве примера он привел инвестиции. В России на них приходится 17 процентов экономики, в то время как за рубежом — 23-24 процента.

«Нужно изучать мировой опыт. Несмотря на то, что сейчас они наши противники, враги. Но в этом они успешнее, в экономических делах. Поэтому нужно обязательно учиться, не стесняться», — отметил Нигматулин.

Академик добавил, что в некоторых странах бывшего СССР доля ВВП на душу населения достигает 2,5 процента. В России этот показатель равен одному проценту.

По мнению Нигматулина, для эффективного экономического роста нужны инвестиции, в том числе в собственное производство.

На важность импортозамещения обращал внимание президент России Владимир Путин. По его словам, российские компании уже успешно работают в этом направлении.