Эксперт алкогольного рынка Максим Черниговский на фоне сообщений об исчерпании запасов продукции компании Bacardi в российских магазинах рассказал о текущей ситуации с поставками алкогольной продукции из недружественных стран, а также высказался положении дел с импортозамещением крепких спиртных напитков и вин.

Как ранее сообщало издание РБК, в российских магазинах почти закончились запасы алкоголя компании Bacardi, которая официально прекратила поставки продукции в страну.

Черниговский напомнил, что Соединенные Штаты в рамках ограничительных мер ранее ввели полный запрет на поставки своего спиртного в Россию, а в ЕС запретили поставки в Россию алкоголя дороже 300 евро за бутылку.

Объем продаж алкогольной продукции из недружественных стран с сентября прошлого года по январь текущего года снизился примерно на 37 процентов. Это базовый показатель. При этом стоит отметить, что продукция Bacardi в большей степени субпремиальная, а в России по понятным причинам основной объем алкогольной продукции потребляется в так называемом эконом-сегменте. Что же касается субпремиальной и премиальной ниши, то, если брать весь алкогольный рынок, это порядка 10-12 процентов. И если говорить о конкурентной составляющей, то ситуация там довольно плотная. В алкомаркетах нет пустых полок, то есть с алкоголем, который раньше завозили в Россию в первую очередь из Европы и Америки, произошла ротация. Винодельческую продукцию оттуда заменили поставки из стран Нового света – из Аргентины, из ЮАР и даже из Новой Зеландии. А если говорить о крепком алкоголе, то существенно увеличились его поставки в Россию из Индии, из Бразилии, а также из Китая. Кроме того, есть наши традиционные поставщики как винодельческой продукции, так и крепкого алкоголя – это Армения и Грузия. Отгрузки из Грузии в последнее время значительно увеличились, в особенности отгрузки винодельческой продукции… Так что обозначенные страны достаточно успешно осуществили ассортиментную ротацию той алкогольной продукции, которая раньше поставлялась из европейских стран и из США. Максим Черниговский Генеральный директор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка»

Повышение российским властями ввозных пошлин на вино из недружественных стран с 12,5 до 20 процентов, которое произошло летом прошлого года, стало одним из основополагающих факторов снижения объемов поставок этой продукции в Россию из европейских государств, подчеркнул специалист.

«Я делаю акцент на вине, поскольку в сегменте крепкого алкоголя объем импорта всегда был незначительным - порядка 10 процентов от общего объема реализованной продукции. В сегменте пива и пивной продукции доля импорта также незначительна – порядка 6 процентов. Что же касается тихих и игристых вин, то с ними ситуация обстоит сложнее. В прошлом году на территории России было реализовано порядка 600 млн литров тихих вин, из них 300 млн литров — это импорт из других стран, в том числе из стран ЕС. Ситуация с игристыми винами обстоит немного лучше, но «замечательной» ее назвать сложно. В прошлом году на территории РФ было реализовано порядка 220 млн литров игристых и шампанских вин, из них порядка 150 млн литров – это отечественное производство, а чуть более 70 млн литров – это импорт. Таким образом, винодельческий сегмент у нас является самым болезненным с точки зрения импортозамещения», - заявил эксперт.

Прекращение поставок продукции Bacardi в Россию и исчерпание ее запасов в магазинах страны не окажет существенного влияния на российский рынок алкоголя, подчеркнул собеседник.

«Эта ситуация отразится лишь на внутренних потребностях незначительного числа наших граждан, которые, что называется, были заточены на потребление данной продукции, поскольку проблем, связанных с дефицитом легальной алкогольной продукции, в России не было, нет и не будет. Да, в подсегментах тихих и игристых вин у нас есть определенные проблемы с импортозамещением, однако в остальных сегментах отечественные производители могут полностью обеспечить внутренние потребности своей продукцией. Плюс есть большое число стран, которые с удовольствием экспортируют свою продукцию в Россию», - заключил Черниговский.

Ранее Минфин России предложил повысить минимальные розничные цены на ряд алкогольных напитков.