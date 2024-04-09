Глава организации «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) Олег Павлов в разговоре с Рамблером прокомментировал предложение о повышении таможенных пошлины на ввоз электроники в Россию.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на письмо российского Минпромторга в адрес отраслевых ассоциаций, производителей и госкорпораций сообщили о проработке ведомством вопроса о повышении пошлин на импортную электронику. Представители министерства отметили, что пока рано говорить об увеличении таможенной пошлины на ввоз электроники на конкретную величину, проработка этого вопроса будет вестись совместно с Минэкономразвития и заинтересованными компаниями. При этом в первую очередь повысить пошлины могут по тем товарным категориям, где внутреннего производства достаточно для покрытия потребностей отечественного рынка, добавил собеседник издания.

С одной стороны, общая цель государства в целом и Минпромторга в частности – это обеспечение импортозамещения в базовых отраслях экономики, в особенности - в ключевых отраслях цифровой экономики. Речь идет о радиоэлектронной аппаратуре и технике в широком понимании - как о различных пользовательских устройствах, например, о смартфонах, планшетах и ноутбуках, так и о корпоративном сегменте, где используются различные серверы, системы хранения данных, телекоммуникационное оборудование и так далее. При этом нужно понимать, что, несмотря на определенные успехи в этой области и наличие ряда отечественных разработок, у нас до сих пор преимущественно зарубежная элементная база, а некоторые устройства, которые собираются у нас и преподносятся как отечественные, пока еще не всегда имеют высокий уровень локализации. Но это происходит по объективным причинам, ведь за тот короткий период, который прошел с момента введения различных санкций в связи с СВО, очень сложно создать полноценную отрасль, которая сможет обеспечивать страну. Олег Павлов Глава общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива"

Эксперт заявил о необходимости «максимально аккуратно и взвешенно» подходить к связанным с вопросами импортозамещения инициативам, а также привлекать к их обсуждению независимые экспертные площадки.

«Необходимо оценивать ситуацию и выбирать те отрасли, где импортозамещение действительно возможно, а также выявлять те из них, где с этим могут быть определенные проблемы. В принципе таможенно-тарифная политика – это один из инструментов поддержки внутреннего рынка, но при ее реализации важно, чтобы те производители, которые получат преференции на внутреннем рынке, были добросовестными, чтобы они не обманывали Минпромторг, чтобы та техника, которую они производят или преподносят как российскую, была по-настоящему российской, а не перелицованной импортной. Если говорить о пользовательских устройствах – о смартфонах и ноутбуках, то важно, чтобы это были полноценные отечественные разработки с полноценными операционными системами, удовлетворяющими все требования потребителей. Важно, чтобы, например, какие-то смартфоны или ноутбуки, которые не обладают должными характеристиками, не навязывались искусственно», - добавил эксперт.

Вместе с тем Павлов заявил о необходимости провести ревизию тех электронных устройств, которые преподносятся их производителями в качестве отечественных.

«После того, как мы поймем, кто из производителей по-настоящему отечественный, будет ясно, насколько они могут удовлетворить внутренний спрос – как среди корпоративного или государственного сегмента, так и среди рядовых потребителей», - заключил специалист.

Ранее сообщалось, что на российских онлайн-площадках и маркетплейсах наблюдается темп роста стоимости привезенной по параллельному импорту электроники.