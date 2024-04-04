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Путин пообещал производить в России больше всевозможных товаров

Россия в силах самостоятельно производить всевозможные товары. Для этого предстоящие шесть лет должны стать временем форсированного индустриального развития страны, заявил президент Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

Путин пообещал производить в России больше всевозможных товаров
© РИА Новости

Выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов, глава государства пообещал, что доля отечественных товаров на внутреннем рынке в ближайшее время вырастет.

«На нашем внутреннем рынке должна увеличиваться доля отечественных товаров: оборудования, станков, транспортных средств, лекарств, потребительских товаров. Все это мы можем и будем производить сами в гораздо больших объемах, чем сейчас», — заявил он.

Также Путин заявил, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня, Россия не переводит экономику в режим военного времени. Власти концентрируют усилия, финансовый и административный ресурс на развитии оборонных отраслей производства, однако ситуация в экономике остается достаточно сбалансированной, подчеркнул он.

В ходе выступления перед профсоюзами Путин также напомнил, что безработица на российском рынке труда находится на минимальном уровне, и эта тенденция сохранится в ближайшие годы. Представители отечественных профсоюзов должны подталкивать руководителей предприятий к модернизации производства и добиваться внедрения «лучших технологий» — бояться излишнего высвобождения рабочих рук не стоит, отметил президент.

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Владимир Путин