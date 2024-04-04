Путин пообещал производить в России больше всевозможных товаров

Россия в силах самостоятельно производить всевозможные товары. Для этого предстоящие шесть лет должны стать временем форсированного индустриального развития страны, заявил президент Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

Выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов, глава государства пообещал, что доля отечественных товаров на внутреннем рынке в ближайшее время вырастет.

«На нашем внутреннем рынке должна увеличиваться доля отечественных товаров: оборудования, станков, транспортных средств, лекарств, потребительских товаров. Все это мы можем и будем производить сами в гораздо больших объемах, чем сейчас», — заявил он.

Также Путин заявил, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня, Россия не переводит экономику в режим военного времени. Власти концентрируют усилия, финансовый и административный ресурс на развитии оборонных отраслей производства, однако ситуация в экономике остается достаточно сбалансированной, подчеркнул он.

В ходе выступления перед профсоюзами Путин также напомнил, что безработица на российском рынке труда находится на минимальном уровне, и эта тенденция сохранится в ближайшие годы. Представители отечественных профсоюзов должны подталкивать руководителей предприятий к модернизации производства и добиваться внедрения «лучших технологий» — бояться излишнего высвобождения рабочих рук не стоит, отметил президент.