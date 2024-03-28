Российская компания разработала станок для производства авиашин

Задача нового комплекса — выполнять вторую стадию сборки авиационной шины для самолёта Ту-214. Правда, при наличии дополнительной оснастки возможна сборка любых авиашин посадочным диаметром от 19 дюймов до 22 дюймов.

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Ранее компания «Поликон» выпустила станки для сборки авиашин, которыми будут комплектоваться российские самолёты МС-21 и SuperJet-100. Все они отличаются оптимизированной компоновкой, высокой производительностью и максимальной степенью автоматизации.

Ранее, до февраля 2022 года, на самолёты допускалось устанавливать только иностранные шины. Теперь перед промышленностью стоит задача обеспечить отечественными аналогами авиацию до конца 2024 года. Но единственный производителеь — барнаульский «ЯШЗ Авиа».

С этим предприятием хочет конкурировать «Нижнекамскшина». Правда, это очень непростая задача: авиационные шины очень быстро изнашиваются. В среднем их хватает на 250 посадок или на 1,5 месяца интенсивной эксплуатации. На настоящий момент авиакомпании находят способ закупать изделия Michelin.

Между тем, в России будет создан новый транспортный самолёт — Ил-212. Модель придёт на смену Ан-26 и Ан-72. Опытный образец планируется создать к концу 2026 года. Ил-212 будет обладать повышенной грузоподъёмностью, дальностью полёта, а также простотой обслуживания.