Кабмин рассмотрит вопрос о производстве в РФ игровых приставок

Правительство РФ займется рассмотрением вопроса об организации производства игровых приставок и консолей в России. Соответствующее поручение дал президент страны Владимир Путин, говорится на сайте Кремля.

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Кроме того, будет рассмотрен вопрос о создании операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям.

Перечень поручений составлен по итогам состоявшегося у Путина в январе совещания по социально-экономическому развитию Калининградской области.

Власти должны исполнить поручение до середины июня.

Ранее глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер в интервью Polygon заявил, что Xbox может создать игровую консоль наподобие Steam Deck от Valve, ROG Ally от Asus и Legion Go от Lenovo.