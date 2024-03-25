Ростех начал производство стекол для метропоездов «Москва - 2024»

ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина (входит в Ростех) начало производство остекления кабин машиниста для поездов метрополитена "Москва - 2024".

Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

"Технология позволяет изготавливать конструкции со сложной геометрией и футуристичным дизайном. Как, например лобовое остекление для новых поездов "Москва - 2024", а также для вагонов "Балтиец", курсирующих в метрополитене Санкт-Петербурга. Всего мы изготовим комплекты остекления для 40 поездов столичной подземки и еще 7 - для питерской, в дополнение к уже поставленным 26", - рассказали в Ростехе.

Первые комплекты для головных вагонов уже отправлены заказчику.

На поверхность остекления наносится пленка оксида металла, толщина которой не больше 60 нанометров - тоньше человеческого волоса, отметили в Ростехе. Данное покрытие проводит электрический ток, который равномерно обогревает конструкцию. Благодаря этому стекло сохраняет полную прозрачность при перепадах температуры, говорится в сообщении.