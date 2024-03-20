Сенатор Долгов считает необходимым развивать отечественное судостроение

Россия должна обновлять основные фонды предприятий и развивать технологии в сфере судостроения, чтобы не спонсировать Запад. Об этом «Вместе-РФ» заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

Сенатор подчеркнул, что Москва «годами отдавала большие деньги» иностранным предприятиям, в частности норвежским. РФ до сих пор может пользоваться этими контактами в сфере судостроения, поскольку Норвегии выгодно данное сотрудничество, добавил Долгов.

«Нам надо развивать наши соответствующие мощности, обновлять основные фонды предприятий, развивать технологии это поступления в бюджет, это рабочие места. Это касается всего судостроения, не только судоремонта», — убежден он.

Ранее в ходе совещания с членами кабмина президент Владимир Путин отметил, что России следует строить дополнительные верфи и развивать судостроение на Дальнем Востоке, несмотря на более удобные условия для этого в европейской части страны. Он поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и первому вице-премьеру Андрею Белоусову продумать данный вопрос.