В Совфеде сочли актуальным вопрос импортозамещения оборудования НПЗ

В настоящее время актуальны вопросы импортозамещения оборудования нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в России. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров на круглом столе, посвященном перспективам развития нефте- и газотранспортной инфраструктуры в РФ.

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Сенатор назвал проблемами НПЗ износ оборудования, санкции на поставку нового оборудования, а также отсутствие требуемых отрасли аналогов российского производства.

В условиях санкций Федоров также считает важным оперативно выстроить новые логистические цепочки поставок энергоресурсов до новых потребителей. В комплекс ключевых мер входит, в частности, повышение эффективности системы транспортировки нефти и нефтепродуктов на основе внедрения передовых технологий, а также развитие инфраструктуры и использования перспективных маршрутов транспортировки нефти речным и морским транспортом, в том числе по Северному морскому пути, преимущественно на судах отечественного производства.