Путин рассказал об импортозамещении в российской атомной отрасли

В атомной энергетике России на 99% применяются отечественные технологии. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, передает «Прайм».

Он напомнил, что во время своего обращения к Федеральному собранию объявлял о запуске нацпроектов технологического суверенитета. Они, в частности, касались атомных и энергетических технологий, указал Путин.

«Кстати сказать, у нас здесь 99% наших технологий применяется», — добавил он.

Также, по словам Путина, РФ является мировым лидером в сфере атомных технологий.

Процесс импортозамещения в России был запущен в 2014 году в связи с санкциями со стороны Запада из-за присоединения Крыма. Новый виток в нем произошел в феврале 2022 года после начала РФ специальной военной операции на Украине и ужесточения санкционной политики.