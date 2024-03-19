РЖД получат шесть импортозамещенных аналогов «Ласточки»

"Российские железные дороги" (РЖД) во втором квартале 2024 года получат шесть импортозамещенных аналогов "Ласточки" - электропоездов "Финист".

Об этом сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе церемонии начала строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург.

"Компании ("Синара - транспортные машины" - прим. ТАСС) в прошлом году удалось реализовать замещение электрички "Ласточка" на полностью российский "Фини́ст". 16 составов уже переданы РЖД, и еще шесть готовятся к поставке во втором квартале", - рассказал Мантуров.

Ранее сообщалось, что РЖД получат в первом полугодии 2024 года 10 составов импортозамещенной "Ласточки" - электропоезда "Финист".