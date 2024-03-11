Производство одежды в Москве выросло более чем в 3,5 раза в 2023 году

В 2023 году в Москве значительно вырос объем производства одежды. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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«Лидером по росту объемов производства в 2023 году стала легкая промышленность. Так, выпуск одежды увеличился более чем в 3,5 раза. Кроме того, на треть выросло количество предприятий, занятых в отрасли. Сейчас в городе работает свыше 340 производств легкой промышленности, из них 135 специализируются на выпуске одежды», — рассказал Владимир Ефимов.

По сравнению с 2022 годом объем производства одежды вырос на 254,6 процента. В частности, увеличился выпуск меховых и кожаных изделий, а также вязаных и трикотажных.

«За 2023 год столичные производители одежды отгрузили товаров более чем на 70 миллиардов рублей, что на 31,5 процента больше, чем в 2022-м. Также в городе было выпущено свыше 2,8 миллиона пар обуви — это более чем в два раза превышает показатель позапрошлого года», — заявил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Москва — город с развитым производством. В столице действует более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых работают 725 тысяч человек. Как сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, только за прошлый год рост производства обрабатывающей промышленности столицы составил без учета нефтеперерабатывающей отрасли 22,3 процента.

Ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.

По поручению Сергея Собянина реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства. В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.

Выйти на зарубежные рынки компаниям помогают в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».