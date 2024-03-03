Экономист назвал условия для роста производства и экспорта российского АПК
Увеличение производства сельхозпродукции в России на четверть и экспорта в полтора раза, о которых заявил президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию, станут возможными благодаря ряду факторов, в том числе, господдержке и открытию новых рынков.
Как пишет «Российская газета», об этом заявил доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Плеханова Дмитрий Осянин.
В частности, выпуск продукции должен вырасти за счёт финансовой и нефинансовой помощи отрасли и инвестиций в неё до как минимум 2030 года. Напомним, что список мер господдержки постоянно расширяется.
Например, в этом году для молочного животноводства по примеру других отраслей стали доступны льготное и другие виды кредитования, производителям зерна ежегодно выделяются средства на компенсацию транспортировки сельхозпродукции, расширены меры господдержки для малых форм хозяйств и т.д.
Расширение экспорта, по словам Осянина, станет возможным благодаря открытию новых рынков сбыта вместо западных стран (в том числе, дружественных). С ними планируют расширять сотрудничество и улучшать внешнеторговые отношения.
Также в ближайшие шесть лет будет продолжен курс на улучшение качества российской сельхозпродукции и её соответствие международным стандартам. Это будет способствовать увеличению спроса на неё на мировом продовольственном рынке, что также положительно отразится на её поставках за рубеж.
Другими важными факторами для развития экспорта экономист назвал само увеличение производства, а также расширение площадей сельхозземель и более активное выращивание продукции. В то же время, для достижения поставленных целей, как отметил Осянин, нужно не забывать об улучшении инфраструктуры, обучении кадров, содействию инновациям и повышению конкурентоспособности российских продуктов на мировом рынке.