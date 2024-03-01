Минск рассчитывает на дополнительное кредитование РФ импортозамещающих проектов

"Во время моей недавней встречи с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым было заявлено, что если будут новые проекты, то найдутся дополнительные денежные средства. Это подтвердил и президент России Владимир Путин на Высшем госсовете Союзного государства, который недавно проходил. Мы этот вопрос поднимали. И он обратил внимание, что ресурсы на новые проекты найдутся", - приводит слова белорусского вице-премьера агентство БелТА.

Минск и Москва в ноябре 2022 года заключили соглашение о выделении белорусской стороне кредита на 105 млрд рублей, который будет направлен на реализацию проектов в сфере импортозамещения на фоне западных санкций. При кооперации с российской стороной проекты выполняются в Белоруссии. По состоянию на ноябрь минувшего года по 13 проектам уже были заключены кредитные договоры с банками, подписаны контракты на поставку оборудования. Первые пять проектов будут завершены в 2025 году.