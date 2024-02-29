$90.84-1.0398.54-0.91
Почта

Поставки новейшего российского самолета перенесли на несколько лет

Серийное производство и поставки в авиакомпании новейшего российского пассажирского авиалайнера МС-21 не начнутся в 2024 году, как предполагалось в программе развития отечественной авиации до 2030 года, принятой летом 2022-го. Об этом в кулуарах ежегодного послания президента России Федеральному собранию заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, передает «Интерфакс».

Госкорпорация объединяет предприятия российского авиапрома, в том числе корпорацию «Яковлев», которая разрабатывает лайнер. По словам Чемезова, выпуск может начаться в 2025 году, хотя, возможно, придется перенести и на 2026-й.

Он объяснил задержку необходимостью позаботиться о безопасности и пообещал назвать сроки сразу по результатам испытаний.

«Мы все-таки беспокоимся о безопасности всех нас — мы же летать будем на этих самолетах», — заключил Чемезов.

В конце прошлого года глава «Ростеха» на встрече с Путиным предполагал, что в 2024-м удастся выпустить и передать авиакомпаниям шесть МС-21. Однако к настоящему времени тот импортозамещенный вариант лайнера, который должен пойти в производство, не совершил ни одного полета. Сроки начала его летных испытаний не называются.

Ростех начал производство остекления для самолета МС-21

До этого неоднократно переносили и начало испытаний другой основной модели российского авиапрома — SJ-100. Его испытания с отечественным двигателем планировались в марте 2023 года, затем в июне и осенью. В ноябре «Коммерсантъ» указывал, что поставки перенесли как минимум на год. В конце декабря глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что первый полет импортозамещенного SJ-100 пройдет в начале года.

Кроме того, Казанский авиазавод, производитель самолета Ту-214, не смог выполнить план по сборке трех запланированных лайнеров. Довести до выпуска удалось только один, его эксплуатация начнется в 2024 году.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что западные санкции против российской авиаотрасли ускорили возрождение отечественного самолетостроения

Импортозамещение
Видео
Михаил Мишустин
Сергей Чемезов
Юрий Слюсарь
Владимир Путин
Федеральное Собрание России
Коммерсант
Казанский авиазавод
ОАК
Ростех
10