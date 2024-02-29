Поставки новейшего российского самолета перенесли на несколько лет

Серийное производство и поставки в авиакомпании новейшего российского пассажирского авиалайнера МС-21 не начнутся в 2024 году, как предполагалось в программе развития отечественной авиации до 2030 года, принятой летом 2022-го. Об этом в кулуарах ежегодного послания президента России Федеральному собранию заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, передает «Интерфакс».

Госкорпорация объединяет предприятия российского авиапрома, в том числе корпорацию «Яковлев», которая разрабатывает лайнер. По словам Чемезова, выпуск может начаться в 2025 году, хотя, возможно, придется перенести и на 2026-й.

Он объяснил задержку необходимостью позаботиться о безопасности и пообещал назвать сроки сразу по результатам испытаний.

«Мы все-таки беспокоимся о безопасности всех нас — мы же летать будем на этих самолетах», — заключил Чемезов.

В конце прошлого года глава «Ростеха» на встрече с Путиным предполагал, что в 2024-м удастся выпустить и передать авиакомпаниям шесть МС-21. Однако к настоящему времени тот импортозамещенный вариант лайнера, который должен пойти в производство, не совершил ни одного полета. Сроки начала его летных испытаний не называются.

До этого неоднократно переносили и начало испытаний другой основной модели российского авиапрома — SJ-100. Его испытания с отечественным двигателем планировались в марте 2023 года, затем в июне и осенью. В ноябре «Коммерсантъ» указывал, что поставки перенесли как минимум на год. В конце декабря глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что первый полет импортозамещенного SJ-100 пройдет в начале года.

Кроме того, Казанский авиазавод, производитель самолета Ту-214, не смог выполнить план по сборке трех запланированных лайнеров. Довести до выпуска удалось только один, его эксплуатация начнется в 2024 году.