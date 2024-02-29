Путин поручил снизить долю импорта до 17 % ВВП к 2030 году

Россия должна выйти на долю импорта не более 17% ВВП в период до 2030 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
"Приведу еще несколько цифр. В 1999 году доля импорта у нас достигла 26% ВВП, почти на 30% все завозили из-за границы. В прошлом году она составила уже 19% ВВП или 32 трлн рублей. А в период до 2030 года нужно выйти на уровень не более 17% ВВП", - сказал президент.
Путин подчеркнул, что необходимости импортозаместить все нет. При этом стоит задача увеличить производство потребительских товаров, лекарств, оборудования, станков и транспортных средств.
"Мы должны сами в гораздо больших объемах производить потребительские и другие товары - лекарства, оборудование, станки, транспортные средства и так далее. Но все мы не можем, и нам не нужно к этому стремиться, чтобы все производить. Но правительство знает, над чем нужно работать", - сказал глава государства.
Ранее Минэкономразвития РФ сообщало, что объем импорта к 2026 году достигнет 15% ВВП РФ.