В Москве выросло производство компьютерной техники

Производство компьютерной техники, оптики и электроники в Москве выросло более на 25,2% по итогам прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

Как рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов, московские производители увеличили объем поставок продукции заказчикам на 16,8%. Рост обусловлен в том числе активной помощью города, в частности льготными инвесткредитами.

Ефимов добавил, что продукция столичных компаний находит широкое применение в промышленности, электроэнергетике, информационной безопасности и многих других отраслях. Что касается выпуска компьютерной техники, то ею занимаются более ста московских предприятий, передает агентство «Москва».