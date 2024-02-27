В Подмосковье откроют восемь заводов в сфере импортозамещения

«В этом же году планируется реализация 11 проектов с инвестициями в 15,5 млрд рублей. Будет создано полторы тысячи рабочих мест для жителей региона. Данные инвестпроекты направлены на снижение зависимости от иностранных производителей и повышение конкурентоспособности отечественной продукции», — заявила Зиновьева.