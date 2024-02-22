В России завершают разработку карты по импортозамещению средств реабилитации

"Сейчас мы вместе с Минтрудом, Минпромторгом и Минздравом завершаем разработку дорожной карты импортозамещения по техническим средствам реабилитации. <...> Производятся очень неплохие модели ТСР, современного инновационного уровня, надеюсь, что в скором времени мы увидим их масштабирование", - сказала она на пленарной сессии "Ключевые результаты и достижения социальной политики по активному долголетию".