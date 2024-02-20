Трутнев: ТОР "Патриотическая" позволила наладить выпуск импортозамещающей продукции
Механизмы поддержки предприятий, оказываемые благодаря ТОР "Патриотическая", позволили наладить выпуск конкурентной продукции, при производстве которой используются, в том числе импортозамещающие технологии. Об этом сказал журналистам в Улан-Удэ после посещения производственной базы компании "Аэроком" вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
"Сегодня [предприятие] загружено заказами на 90% за счет принятой системы развития Дальнего Востока - оболочки ТОР "Патриотическая". Созданная система ТОР "Патриотическая" уже позволяет выпускать продукцию, и самое главное - эта продукция конкурентная, кроме того, она включает в себя некоторую часть технологий, которые на сегодняшний день мы исключительно закупаем за рубежом. То есть это как раз и есть совершенно реальное импортозамещение", - сказал Трутнев.
Он отметил, что улан-удэнскому предприятию окажут помощь с закупкой оборудования. "Будем добиваться того, чтобы все, что нужно для защиты нашей Родины, производилось внутри страны", - подчеркнул вице-премьер.
Беспилотники, производство которых налажено благодаря ТОР "Патриотическая", добавил глава Бурятии Алексей Цыденов, применяются в разных сферах, в том числе в здравоохранении - для доставки лекарств в отдаленные населенные пункты.
"Перевозим лекарства в одну сторону, оттуда сюда везем анализы. И у нас на это лето предусмотрено применение БПЛА в части мониторинга пожароопасной ситуации".
Глава региона напомнил, что на прошлой неделе в Бурятию приезжал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Министр оценил, одобрил, сказал, что будет смотреть, как применять наши беспилотники в других регионах", - отметил Цыденов.
Трутнев ранее предложил запустить механизм соревнований среди резидентов "Патриотической" для выделения поддержки лучшим производителям. Впервые беспилотный летательный аппарат самолетного типа "Буря-10" производства бурятской компании "Аэроком" презентовали на выставке Восточного экономического форума в сентябре 2023 года.