Ростех начал производство остекления для самолета МС-21

"Сегодня производственные мощности предприятия позволяют обеспечить выпуск остекления для кабины экипажа в соответствии с графиком производства МС-21. В кооперации по производству изделий конструкционной оптики авиалайнера также задействованы компетенции нашего дочернего предприятия НИТС им. В.Ф. Солинова. Остекление выполнено из отечественных материалов, соответствует требованиям конструкторской документации и обеспечивает комфорт и безопасность летного состава", - сказал гендиректор ОНПП "Технология" Ромашина Андрей Силкин, слова которого приводятся в сообщении.