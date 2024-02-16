«Росэлектроника» наладит выпуск микросхем для самолетов

Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех ) ведет разработку новой линейки электронных компонентов для бортового оборудований самолетов, по характеристикам не уступающую продукции ведущих зарубежных производителей - Infineon, International Rectifier, Texas Instruments. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" ведет разработку линейки интегральных микросхем и микросборок, которые будут использоваться в бортовых системах электропитания летательных аппаратов. <...> Ключевой особенностью новых микросхем и микросборок является наличие емкостной гальванической развязки, реализованной на самих кристаллах. Благодаря применению современных технологических процессов, разработчикам ЭКБ удалось добиться эксплуатационных характеристик, соответствующих аналогичным изделиям ведущих иностранных производителей: Infineon, International Rectifier, Texas Instruments и других", - сообщили там.

В "Росэлектронике" добавили, что новые изделия будут включать в себя высоковольтные одно- и двухканальные драйверы для управления мощными N- и P- канальными транзисторами с напряжением до 600 В. Они будут способны работать при температурах минус 60 до плюс 125 градусов, имеют встроенную защиту от пониженного напряжения питания и статического электричества.