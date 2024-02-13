В каталог импортозамещения РФ внесли аналоги более 3,6 тыс. строительных материалов

"Цель, поставленная президентом - 120 млн кв. м (жилья) в год, 1 млрд - до 2030 года, она постепенно достигается. <...> Есть вопросы с производственными мощностями, очень многие производители закупали оборудование за рубежом. Но все эти вопросы обозначены, все эти вопросы решаются совместно с коллегами из Минпромторга, с нами", - отметил Музыченко.