На бывших фабриках IKEA в Тихвине и Вятке выпустили 250 наименований мебели

Бывшие фабрики IKEA в Тихвине и Вятке выпустили более 250 наименований мебели и планируют расширять ассортимент. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Лузалес".

"Предприятия на данный момент выпускают более 250 наименований мебели и продолжают работать над расширением коллекций. Ассортимент включает в себя мебель для гостиных, кухонь, спален, детских и прихожих. Особым спросом у покупателей пользуются кровати, комоды, шкафы и столы", - говорится в сообщении.

Мебель, выпущенная на фабриках, поставляется по России, а также отправляется в Белоруссию и Казахстан.

"Также продолжаем прорабатывать вопрос производства мебели для школ и детских садов. Сейчас работаем над концепцией меблировки квартир от застройщика. Планы у нас грандиозные", - рассказал руководитель представительства компании "Лузалес" в Москве Владимир Ганяхин.

В марте 2022 года группа компаний "Интер Икеа" объявила о приостановке бизнес-процессов IKEA в России и Белоруссии. На бывшей фабрике IKEA в Тихвине работали более 1 тыс. сотрудников, 50% было уволено по соглашению сторон. По данным на март 2023 года, в штате числились 498 сотрудников.