Российские производители преодолели «упаковочный» кризис

Российские производители упаковки преодолели кризис в индустрии упаковки для продуктов питания и локализовали все её виды и форматы. В частности, удалось заменить асептическую упаковку Tetra Pak и Pure-Pak, сообщает РБК.

Напомним, в 2022 году отечественные производители упаковки для продуктов питания столкнулись со сложностями в обслуживании и обновлении оборудования из-за западных санкций против России. В частности, столкнулись с нехваткой картона, типографической краски, плёнки. Тогда многие производители ввели временные, почти белые упаковки продуктов с минималистичным дизайном.

В исследовании Milknews и Союзмолока отмечается, что производители смогли предотвратить «коллапс на рынке продуктов питания» за счёт того, что оперативно нашли альтернативных поставщиков в дружественных странах, а также заменили ключевые сырьевые компоненты. Новая база поставщиков насчитывает около 400 партнёров, а запасы упаковки выросли в четыре раза, указывается в исследовании.

Сейчас объём выпуска упаковки полностью покрывает спрос, рассказали изданию в Минпромторге. Однако ещё сохраняются точечные проблемы с отдельными сложными видами упаковки, такими как EcoLean, SIG, Tetra Top.