«М.Видео-Эльдорадо» откроет более 100 новых магазинов в 2024 году

Группа «М.Видео-Эльдорадо» в этом году планирует открыть более 100 новых магазинов. В основном они будут «компактного» формата. Об этом сообщает пресс-служба группы.

В прошлом году техноритейлер начал запускать торговые точки в новом для себя «компактном» формате. Средняя площадь магазинов такого типа вдвое меньше, чем у традиционных для сети — 500 600 квадратных метров. При этом в новых точках представлено около 4,5 тыс. товарных позиций.

В компании отметили, что концепция компактных магазинов позволяет «гибко подходить к расширению физического присутствия» и открывает дополнительный выбор торговых площадей на рынке коммерческой недвижимости.