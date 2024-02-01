Россия достигла 100% импортозамещенности в строительстве военных кораблей

"В строительстве кораблей для ВМФ России мы достигли 100% импортозамещенности. Сегодня никакие санкции не могут повлиять на строительство и сдачу кораблей", - сказал Евтухов.

Он также отметил, что в 2024 году российские корабелы передадут флоту 12 надводных кораблей и 4 подводные лодки. По его словам, если 20 лет назад сдача каждого корабля была экзотикой, то сегодня "мы начинаем привыкать, что это происходит регулярно".