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Лукашенко высказался об импортозамещении России и Белоруссии

Минск и Москва добились хороших результатов в сфере импортозамещения, противникам не удалось поставить их на колени. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

Лукашенко высказался об импортозамещении России и Белоруссии
© РИА Новости

По его словам, главной задачей в промышленной сфере является «активизация сотрудничества в области импортозамещения».

«Здесь очень много сделано, мы многое поняли из того, что не понимали еще два года назад. Нас не удалось поставить на колени, наоборот, мы мобилизовались и сделали немало», — сказал на заседании Высшего государственного совета Союзного государства Лукашенко.

Он добавил, что Минск и Москва подписали базовые межправительственные соглашения о признании технологических операций между государствами, развитии микроэлектронных технологий, проектировании и производстве электронной компонентной базы и машиностроения, а также о единой промышленной политике.

Импортозамещение
Александр Лукашенко
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