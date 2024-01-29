Россия и Белоруссия начнут совместно выпускать самолеты

Россия и Белоруссия начнут совместно производить самолеты. Об этом вице-премьер соседней с РФ страны Виктор Пархомчик сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1».

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Речь идет о создании двухмоторных 19-местных лайнеров. Производство будет идти на территории Белоруссии, при этом опытно-конструкторские работы финансирует Россия. Первые два таких воздушных судна планируется выпустить к 2026 году.

«Минимальное количество самолетов, которое мы должны произвести до 2030 года, — 85-100 штук, — уточнил Пархомчик. — Если мы будем успешно выполнять поставленные задачи, то их может быть и больше».

Вице-премьер добавил, что страны также утвердили бизнес-план по развитию авиазавода в Барановичах. В рамках проекта предстоит построить 20 тысяч квадратных метров производственных площадей и закупить около 100 единиц высокосложного оборудования.