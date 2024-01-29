Глава Росптицесоюза объяснил, что поможет снизить цены на курицу

К 2031 году доля полностью российского мяса курицы будет доведена до 25% за счет новой программы селекции российского промышленного кросса мясных кур «Смена 9». О том, отразится ли это на стоимости продукции и что на нее на самом деле влияет, рассказала «Парламентская газета».

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Издание со ссылкой на Росптицесоюз сообщило, что 98% мяса курицы на отечественных прилавках имеет иностранное «происхождение».

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«У нас сейчас 98 процентов так называемой племенной продукции, то есть яйца и птиц-прародителей, завозится из-за рубежа», — объяснил президент Росптицесоюза Владимир Фисинин.

Родительские стада птиц выращиваются из этого племенного сырья. Однако в обозримом будущем ситуация должна поменяться.

На прошлой неделе был опубликован законопроект «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по селекции и генетике в животноводстве», уточняет газета. За счет новых мер в стране будут установлены профессиональные стандарты для специалистов-генетиков, без которых эффективное и планомерное развитие животноводства будет невозможным.

В материале газеты говорится, что на стоимость конечного продукта на полках магазинов появление нового отечественного кросса вряд ли повлияет. По словам президента Росптицесоюза Владимира Фисинина, закупка племенного материала составляет буквально доли процента в структуре себестоимости.

«Здесь вопрос в другом — в том, что 70 процентов приходится на корма. Сейчас Россия в этой сфере совершила мощный рывок — у нас достаточно своей кукурузы, сои и так далее. При этом мы импортируем практически все необходимые витамины, ферменты, подкислители и почти 50 процентов вакцин», — отметил он.

Ситуация отражается на себестоимости мяса и на конечной цене для потребителя, подчеркнул Фисинин. Он призвал решить вопрос с торговыми наценками в торговых точках. По словам президента организации, в структуре итоговой стоимости они могут составлять до 60%.

По словам первого заместителя думского Комитета по аграрным вопросам Олега Нилова, в России для аграриев установлены очень высокие тарифы на электроэнергию. Он отметил, что без их уменьшения «говорить о снижении цен — хоть с отечественными кроссами, хоть с импортными — не приходится».