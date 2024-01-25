Hoff планирует открыть до 12 магазинов нового формата в 2024 году

Ретейлер мебели и товаров для дома Hoff планирует открыть 10-12 магазинов нового формата в РФ в 2024 году. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Hoff Александр Зайонц.

"Если все будет хорошо, мы откроем в этом году порядка 10-12 магазинов нового концепта, форматы разные - от 3,5 тыс. кв. м до 9 тыс. кв. м", - сказал он.

По его словам, магазины могут открыться в Красноярске, Уфе, Санкт-Петербурге, Саратове, Омске и других городах.

В 2023 году Hoff начал реализовывать в своих гипермаркетах новую концепцию - организацию торгового пространства "мирами". В основе концепции - планировка магазина в соответствии с этапами обустройства квартиры. Заходя в торговый зал, покупатели сразу попадают в "мир кухни", далее расположены отделы с мебелью и товарами для спален и гостиных.