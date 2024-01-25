Новосибирский авиазавод увеличит производство деталей для самолетов SSJ

Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова (НАЗ им. Чкалова, филиал ПАО "Компания "Сухой") планирует в 2024 году поставить 22 комплекта составных частей для самолетов SSJ-100, что почти вдвое больше, чем годом ранее, сообщил на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка.

SSJ-100 - первый гражданский самолет, разработанный в РФ. Относится к семейству региональных судов. Дальность полета базовой версии - 4,4 тыс. км, вместимость - 98 пассажиров. Его использование началось в 2011 году.

"В прошлом году [завод поставил детали на] 12 самолетов "Сухой суперджет". По этому году - 22. В позапрошлом - 10", - сказал Семка.

Ранее он рассказывал, что завод производит отсеки для фюзеляжа (Ф1), хвостовые отсеки (Ф5 и Ф6), горизонтальное и вертикальное оперение (ГО и ВО) самолета. По его словам, на авиазаводе с 2021 года ведется работы по программе SSJ-new - импортозамещенной версии ближнемагистрального SSJ-100 с отечественным двигателем и комплектующими.