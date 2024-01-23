В Петербурге научились импортозамещать сложнейшие детали на 3D-сканере

"Специалисты одного из петербургских предприятий обратились к нам с просьбой помочь воспроизвести запчасть производственной машины для смешивания полимеров. Они предоставили нам образец этой поврежденной детали, которая пришла в негодность. Использовав специальный 3D-сканер и метод обратного инжиниринга, мы создали трехмерную компьютерную модель по уже существующему образцу, а также сделали точную копию запчасти из нержавеющей стали", - пояснил агентству руководитель лаборатории "ЛЭТИ ЛазерЛаб" профессор кафедры фотоники "ЛЭТИ" Вадим Парфенов.